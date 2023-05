Et si James Harden revenait à Houston...

Après être passé par les Nets et les Sixers sans se rapprocher du Graal, James Harden pourrait faire marche arrière et revenir à Houston ! C'est une rumeur lancée depuis mars, et selon le Philly Inquirer, elle pourrait devenir réalité. Le quotidien de Philadelphia rapporte que le MVP 2018 envisage très sérieusement de revenir aux Rockets.

Pour cela, il lui faudra d'abord faire jouer sa clause libératoire, et donc faire une croix sur une dernière année de contrat à 35.6 millions de dollars ! Objectif : signer un nouveau contrat sur plusieurs années, et il semblerait que Houston tienne la corde. Pour preuve, lors du récent casting pour trouver un nouveau coach, les dirigeants leur ont posé des questions sur James Harden et son éventuelle présence dans l'effectif.

"Des sentiments mutuels"

Bien sûr, deux ans et demi après son départ pour Brooklyn, cela peut sembler étrange de voir Harden revenir aux Rockets. Surtout que l'équipe a terminé avec le plus mauvais bilan de la conférence Ouest, et qu'elle ne vise pas le titre. Sauf que Houston possède plusieurs dizaines de millions de dollars pour recruter deux ou trois stars, et surtout Harden n'a jamais coupé le cordon avec la ville texane.

Ainsi, il y revient régulièrement, même pendant la saison, d'abord pour voir sa maman qui y habite toujours, mais aussi parce qu'il a lancé quelques business dans cette ville. En décembre dernier, il avait confié que jouer à Houston, devant sa famille, était très particulier, et qu'il y avait toujours "des sentiments mutuels" entre lui et la franchise.