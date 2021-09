Espagne : Marc Gasol président et bientôt joueur du Basquet Girona

Devenir joueur du club que l’on préside. Un destin possible que Marc Gasol est en passe de transformer en réalité, lui qui est le fondateur et le patron du club du Basquet Girona évoluant en LEB Oro, deuxième échelon du basket espagnol. Selon le quotidien sportif catalan L'Esportiu, le pivot de 36 ans devrait devenir un joueur de « son » équipe ce lundi, comme il le voulait quand l'heure de quitter la NBA aurait sonné. Un choix de carrière similaire à celui de son frère ainé, Pau (41 ans) qui est revenu cette année à Barcelone après avoir vécu pendant près de 20 années l’aventure américaine. Le futur de Marc Gasol se dessine et il semblait logique que celui-ci ne s’écrive plus aux Etats-Unis après quatorze saisons, dont onze à Memphis, à évoluer avec les meilleurs joueurs du monde. Il aura joué 891 matchs sur les parquets outre-Atlantique et inscrit 14 points de moyenne par match.

Gasol vient d’assister à un match amical de Gérone

Le champion NBA 2019 avec les Toronto Raptors a passé le dernier exercice du côté de Los Angeles, avec les Lakers, mais vient tout juste d’être envoyé chez les Grizzlies. Un mouvement officiel qui n’allait pas se concrétiser selon ESPN, qui annonçait ces dernières heures que Marc Gasol allait être coupé par la franchise du Tennessee. Ainsi, le retour de l’homme de 2,11m à Gérone, où il a déjà joué entre 2006 et 2008 (avec le CB Girona), se précise un peu plus. A fortiori quand on sait que celui-ci se trouve en ce moment même en Espagne et a assisté samedi à un match amical du Basquet Girona face à Cornella. Tous les voyants sont au vert pour Marc Gasol qui verra son quotidien considérablement changer, tant en club qu’en sélection. Il a pris sa retraite internationale après l’élimination de l’Espagne en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo contre les Etats-Unis.