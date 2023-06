Erik Spoelstra philosophe après la défaite du Heat

Les Denver Nuggets sont les nouveaux champions NBA, venant à bout (4-1) du Miami Heat en finale. Pour le coach floridien, dont l’accession en Finals est déjà un petit miracle, il n’y a pas de regret à avoir. Ses adversaires étaient simplement plus forts.

« Oui, nous aurions aimé pouvoir gravir le sommet de la montagne et remporter cette dernière victoire. Mais je pense que beaucoup de gens peuvent s’identifier à cette équipe » retient Erik Spoelstra. « Si vous avez déjà eu l’impression d’être mis à l’écart ou qu’on vous a fait sentir que vous n’étiez pas à la hauteur. Il y a beaucoup de gars dans notre vestiaire qui ont probablement vécu cela, et il y a probablement beaucoup de gens qui ont ressenti cela à un moment ou à un autre. »

Philosophe, Erik Spoelstra préfère garder les leçons du parcours de son équipe.

« Il y a aussi la façon dont cette équipe a géré les revers et l’adversité, pour développer son courage collectif et sa persévérance. J’ai déjà dit que j’espérais que ces leçons transcenderaient le sport, que nous pourrions les transmettre à nos enfants, parce que même s’il s’agit de sport, on peut tirer des leçons de vie de ce jeu : que l’on peut persévérer, que l’on peut gérer ce que les gens considèrent comme des échecs en cours de route et en sortir plus fort, que l’on peut surmonter les épreuves et en tirer du positif ».