Erik Spoelstra met en garde ses joueurs contre les objectifs individuels

Ce n’est pas aussi inquiétant qu’aux Lakers ou aux Nets, mais le Heat souffre également en ce début de saison. Et avec seulement deux victoires en sept sorties, Erik Spoelstra rappelle à tout le monde que la franchise floridienne ne se base pas sur des exploits individuels.

"À l'heure actuelle, il s'agit du collectif. Comment avoir un impact sur le groupe, pour ensuite avoir un impact sur la victoire ? Si on essaie de faire autrement, cela va conduire à une quantité incroyable de frustration" prévient le coach. "Si quelqu'un essaie d'y arriver tout seul, si quelqu'un essaie de forcer, si quelqu'un essaie d'atteindre des objectifs individuels, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ni d'un côté ni de l'autre. Nous devons nous souder collectivement pour résoudre ce problème et avoir un impact sur la victoire."

Sans nommer personne, Erik Spoelstra rappelle ainsi que le Heat a construit sa réussite sur la culture de l’effort et du collectif.

"On connaît notre identité. On sait qu'on doit être compétitifs ensemble, des deux côtés du terrain. C'est ce que nous faisons quand nous sommes totalement impliqués en défense. C'est ce que nous allons corriger. Nous avons évidemment du temps. Il n'y a pas de panique à ce sujet. Mais nous ne voulons pas attendre. Nous ne voulons plus attendre, surtout que nous avons déjà les réponses. Il s'agit simplement de s'engager pleinement, de manière soudée et des deux côtés du terrain."