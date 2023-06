En 2017, les Nuggets ont refusé d'échanger Jamal Murray contre Kyrie Irving

Après la saison 2016/2017, Kyrie Irving demande son transfert. Malgré trois Finals de suite, il veut quitter les Cavaliers, qui doivent donc trouver le bon échange à faire pour épauler LeBron James. Ils auraient eu alors dans leur viseur un jeune joueur de Denver : Jamal Murray, qui sortait de sa première saison dans la ligue.

« Je me souviens quand Tim Connelly (ancien directeur sportif des Nuggets) m’a appelé et m’a dit : ‘Hé, on peut échanger Jamal contre ce gars’ », raconte Michael Malone. « C’était probablement il y a trois ou quatre ans – et c’était un joueur de premier plan. »

Finalement, les futurs champions 2023 refusent, pour garder le jeune meneur de jeu aux côtés de Nikola Jokic. Malone poursuit : « Je lui ai dit ‘Non’. ‘Ne nous précipitons pas. Nous avons un groupe de propriétaires patients. Prenons notre temps et construisons ce projet de la bonne manière. Un nom plus important n’est pas toujours meilleur’. »

Le choix de Denver a payé puisque Murray s'est imposé comme un très solide lieutenant de Jokic et le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Irving, lui, a enchaîné les équipes (Boston, Brooklyn, Dallas) sans jamais retrouver le succès des années à Cleveland avec LeBron James.