Ecarté de la rotation des Knicks, Evan Fournier veut pour le moment rester patient

Interrogé par BasketUSA, Evan Fournier est revenu sur sa situation actuelle avec les Knicks. Sorti du cinq majeur, puis carrément de la rotation par Tom Thibodeau, le Français reste fataliste... et patient.

"Écoutez, je le vis... Je ne suis pas content mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas faire grand chose en vrai (il hausse les épaules)... Donc je reste professionnel, je fais ce que j'ai à faire, et j'essaie de me tenir prêt, et voilà. On reste patient."

Pourtant, le capitaine de l'Equipe de France pensait s'être bien adapté l'an passé aux demandes de New York, qui l'avait transformé en shooteur à 3-points quasiment exclusif. Et ce changement si tôt dans la saison, après l'arrivée de Jalen Brunson, l'a surpris.

"Mon rôle avait déjà changé dès l'année dernière. J'étais beaucoup plus dans un rôle de shooteur que les années précédentes, ce qui n'était pas forcément mon jeu par le passé. Mais j'ai réussi quand même à bien m'adapter je trouve. Eh oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir tester ce cinq majeur... Surtout qu'on était à 3 victoires, 4 défaites, et comme tu dis j'étais à 40%. En vrai, je trouvais qu'il n'y avait rien d'alarmant. Après... c'est son choix, c'est le choix du coach (il hausse les épaules). En vrai, je n'ai pas grand chose à dire..."

Evan Fournier répète qu'il n'envisage pas encore de demander un transfert. Par rapport notamment à sa situation personnelle.

"Moi vraiment, je prône la patience. En 82 matchs, il y a énormément de choses qui peuvent changer. J'espère que ce ne sera pas le cas (ndlr : il touche du bois), mais il peut y avoir des blessés, il peut y avoir un transfert. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Et pour être totalement transparent, j'ai ma femme qui est enceinte et qui doit accoucher en février donc me faire transférer maintenant, ça veut dire que je ne verrai pas ma famille pendant plusieurs mois, que je ne verrai pas mon nouveau fils. Je suis à un stade de ma carrière où ça c'est dur, et je n'ai pas forcément envie de le vivre... Donc c'est une situation qui est compliquée, aussi sur le plan familial. Donc, restons patient pour l'instant et on verra."