Dwight Howard déclenche la colère de la Chine

Oups. Alors qu’il s’éclatait dans le championnat de basket de Taïwan, Dwight Howard a participé à un petit clip promotionnel avec le vice-président de la république locale, William Lai, pour expliquer à quel point il avait bien été accueilli sur l’île.

"Depuis que je suis à Taïwan, j'ai acquis une toute nouvelle appréciation de ce pays. Cet endroit me fait ressentir tant d'amour" a-t-il expliqué dans cette séquence. L’ancien pivot du Magic et des Lakers ne savait sans doute pas à quel point la Chine était sensible sur le sujet, et que la seule utilisation du mot « pays » pour désigner Taïwan était un problème.

Face aux critiques, Dwight Howard a plaidé « la barrière de la langue »…

"D'où je viens, si je dis que je veux aller à la campagne (to the country, en VO), cela ne veut pas dire que cet endroit est un pays. C'est juste la façon dont nous parlons", a-t-il ainsi tenté de rattraper. "Si j'ai offensé quelqu'un en Chine, je m'en excuse. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit avec ce que j'ai dit dans cette publicité".

Dwight Howard se souvient évidemment de l’affaire Daryl Morey, dont le tweet de soutien aux manifestants de Hong Kong avait déclenché une incroyable tempête politico-diplomatique entre la NBA et la Chine.

"Je ne suis pas un homme politique. J'ai le plus grand respect pour le peuple chinois et le plus grand respect pour le peuple taïwanais, et je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à qui que ce soit."