Dwane Casey et Billy Donovan, coachs d'expérience

Le « NBA Paris Game » qui va opposer les Detroit Pistons et les Chicago Bulls à l’Accor Arena est un duel entre deux coachs très expérimentés, Dwane Casey et Billy Donovan, mais toujours en quête du titre suprême en tant que « head coach ».

Les deux hommes n’étaient pourtant pas loin. Dwane Casey, l’entraîneur des Pistons, a ainsi mené les Raptors jusqu’en finale de conférence en 2016, mais les Cavaliers de LeBron James ont eu raison de son parcours. Pas de chance pour lui, c’est lorsqu’il a été limogé par le club, en 2018, que son GM Masai Ujiri a fait venir Kawhi Leonard, permettant à la franchise de décrocher son premier titre dans la foulée…

Dwane Casey peut toutefois se consoler avec une bague de champion, décrochée comme assistant avec Dallas, en 2011. En charge de la défense de l’équipe, il avait notamment aidé à museler LeBron James lors des Finals.

À la tête des Bulls, Billy Donovan n’était pas loin de défier Dwane Casey en Finals, en 2016. Alors sur le banc d’Oklahoma City, il avait en effet bien failli faire tomber les Warriors en finale de conférence, et il avait fallu un miracle (et un Klay Thompson sur une autre planète) pour permettre à Golden State d’atteindre la finale face à Cleveland. Le départ de Kevin Durant lui a imposé de revoir ensuite ses ambitions à la baisse, avant un départ vers Chicago, où il n’est plus vraiment question de titre.

Lui aussi peut se consoler avec deux titres, en NCAA, obtenus avec les Gators de Florida. À l’époque, il dirigeait notamment Joakim Noah dans le championnat universitaire.