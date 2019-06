Durant s'est sacrifié

C'était l'homme providentiel pour les Warriors, le messie. Menés 3-1 lors des finales NBA par les Raptors, les champions en titre misaient beaucoup sur le coup de boost apporté par le retour de Kevin Durant. Touché au mollet, absent lors du tour précédent face à Portland (4-0), puis lors des quatre premières rencontres de cette série, le MVP des deux dernières finales était bien là à Toronto, en tenue, prêt à jouer. Alors que le mystère planait sur son état de santé (son retour n'avait de cesse d'être repoussé), Durant a réussi un très bon début de match, avec 11 points en un peu moins de 12 minutes, à 3/5 au tir. Et puis, au début du deuxième quart-temps, tout s'est écroulé. Sur une prise d'appuis sur sa jambe droite, celle de son mollet meurtri, "KD" est allé au sol. Pour rapidement quitter le parquet et ne plus jamais revenir.

Durant n'a pas rechuté. C'est autre chose, sans doute plus grave. Il souffre désormais du tendon d'Achille, et si l'IRM qu'il va passer ce mardi doit encore confirmer le diagnostic, le staff des Warriors craint le pire, selon ESPN. C'est Bob Myers, le General Manager, qui s'est présenté en conférence de presse pour annoncer la nouvelle. Très ému, il a endossé la responsabilité de la décision autour du cas Durant, de son retour sans doute un peu précipité. Rien n'assure que les deux blessures sont connectées, mais c'est facile d'imaginer que c'est par une compensation, sur ses appuis, pour ne pas trop solliciter son mollet, que le tendon d'Achille de Durant a lâché.

C'est l'une des personnes les plus incomprises de la NBA

Informé des larmes de son GM, Stephen Curry est allé le consoler. Le meneur des Warriors était très touché lui aussi, comme Klay Thompson. Ils ont vu Durant ne pas penser à sa santé, et revenir sur le terrain pour aider son équipe au bord du gouffre. Ces derniers jours, son nom était pourtant au cœur de toutes les rumeurs concernant la "free agency", lui qui est (était ?) imaginé sous d'autres couleurs l'année prochaine, à New York notamment. Clairement, Durant, considéré par certains comme une sorte de mercenaire depuis son départ d'Oklahoma City, a fait passer sa situation personnelle derrière celle des Warriors. "Les gens qui se demandaient s'il voulait vraiment revenir aider son équipe avaient tort, a souligné Bob Myers. C'est l'une des personnes les plus incomprises de la NBA."

Difficile maintenant d'imaginer de quoi sera fait l'avenir de Durant. Il dispose d'une "player option" pour activer sa troisième année de contrat avec les Warriors, et toucher 31 millions de dollars, peut-être sans jouer si la gravité de sa blessure se confirme. Ou il peut signer un bail de plus longue durée avec une autre équipe, qui devra se montrer patiente. En attendant, "KD" a réagi à sa situation, via Instagram, en saluant la victoire acquise au forceps par ses coéquipiers (105-106). "La Dub Nation va faire un put... de bruit pour le match 6, a-t-il écrit. Je souffre profondément dans mon âme à l'heure qu'il est. Je ne vais pas vous mentir. Mais voir mes frères aller chercher cette victoire, ça a été comme un shot de tequila. Ça m'a redonné vie".