Durant se voit… au Barça

Blessé au tendon d’Achille lors des dernières Finales NBA, Kevin Durant (31 ans), passé depuis des Warriors aux Nets mais qui ne devrait pas jouer de la saison, a exprimé son envie de finir sa carrière en Europe, et plus particulièrement au FC Barcelone.

"J’ai réussi tellement de choses très tôt, et je veux voir si je peux faire plus. Je veux vraiment jouer ma dernière année à l’étranger", déclare-t-il à son ancien coéquipier au Thunder Serge Ibaka, dans l’émission de Bleacher Report 'How Hungry Are You ?'. Avant de révéler qu’il se verrait bien "à Barcelone. C’est le deuxième meilleur championnat au monde. Et les matches, notamment en Euroligue, ont l’air vraiment sympas. Je ne sais pas si je le ferai, mais ça serait cool."