Durant à Toronto au cas où

Les dix jours de repos depuis la qualification des Warriors pour la finale NBA n’auront pas suffi pour remettre sur pied Kevin Durant. Sans surprise, l’ailier vedette de Golden State ne sera pas rétabli pour le match 1 face aux Raptors.

L’ancien du Thunder, blessé au mollet droit le 8 mai dernier, fera néanmoins le déplacement jusqu’à Toronto avec l’équipe et pourrait faire son retour à l’occasion du match 2 prévu dimanche à la Scotiabank Arena. "Il y a pas mal de jours entre chaque match pour les finales et cela peut nous aider. On verra comment ça évolue", a ainsi indiqué Steve Kerr.

Cousins bon pour le service ?

L’entraîneur des champions en titre ne se montrait toutefois guère optimiste. "Pour l’instant, il n’a encore pas repris avec le reste de l’équipe. S’il doit faire quelque chose sur le terrain, ce sera très léger. Je sais qu’il a pris quelques tirs", a-t-il en effet ajouté.

Également sur le flanc depuis mi-avril, DeMarcus Cousins pourrait lui faire son grand retour. S’il est officiellement annoncé incertain pour ce premier match, l’intérieur californien s’entraîne avec le reste de l’équipe depuis plusieurs jours et a participé à un match avec les jeunes joueurs. "Le timing est compliqué car il a manqué deux mois, et c’est toujours plus difficile pour un intérieur de trouver son rythme. Le jeu est tellement rapide… Si on avait été en saison régulière, ça aurait été plus simple : mettez-le dans le cinq de départ, donnez-lui du temps de jeu et laissez-le retrouver son rythme. Ce serait facile. Mais là, on va jouer le Match 1 d’une finale NBA", a toutefois récemment indiqué Steve Kerr à son sujet.