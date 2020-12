Duncan Robinson, la belle histoire continue

Un joli clin d’œil du destin. Un an après avoir établi le record du nombre de 3 points inscrits lors du "Christmas D ay" (7), Brandon Ingram a vu Duncan Robinson l’égaler samedi lors de la défaite des Pelicans sur le parquet du Heat (111-98). Ingram en a bien inscrit 4 (sur 8 tentatives), mais celui que les joueurs du banc des Lakers surnommaient lors des dernières Finales "Jimmy Neutron" , pour sa ressemblance avec le héros du dessin animé du même nom, a donc fini avec 7 tirs primés, sur 13 tentatives, et il en comptait déjà 6 à la pause. Ce que personne n’avait jamais réussi à accomplir jusque-là.

Van Gundy : "Un super, super shooteur"

"Ce mec est un super, super shooteur. Et il va avoir des soirées comme ça. Mais on aurait pu mieux défendre sur au moins trois de ses paniers" , regrettait ensuite Stan Van Gundy , le coach de la franchise de la Nouvelle-Orléans. Toute la NBA était pourtant prévenue, après l’explosion de l’ancien joueur de Michigan la saison dernière. Un exercice dont il a terminé quatrième joueur le plus adroit à longue distance (44,6%), derrière des spécialistes de l’exercice (George Hill, JJ Redick et Seth Curry). Et celui qui a terminé meilleur marqueur de ce match de Noël face aux Pelica ns , avec 23 points assortis de 5 rebonds, est donc parti sur des bases encore plus élevées.

Une énième trouvaille de Pat Riley

Deux jours auparavant, lors de la défaite dans le derby floridien contre Orlando (113-107), il avait fini avec 14 points, à 3/6 derrière l’arc. Ce qui lui permet de présenter un pourcentage de 54,5% à 3 points. Il ne le tiendra évidemment pas toute la saison, mais ses adversaires savent désormais qu’il est une menace constante à longue distance. Une belle revanc he pour Robinson (26 ans) , non drafté en 2018 après un parcours universitaire déjà pas banal, et qui a d’abord dû faire ses armes en Summer League puis en G-League après avoir signé un two-way contract . Titulaire lors des 21 matchs disputés par Miami en play-o ffs dans la bulle, cette énième trouvaille de Pat Riley ne quitte plus le cinq d e départ d’Erik Spoelstra depuis et compte bien con tinuer sur sa lancée. Et dire que cet habitué des podcasts envisageait de se lancer dans le journalisme à la fac et ne croyait pas à ses chances en NBA...