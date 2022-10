Draymond Green veut oublier l'incident avec Jordan Poole

La semaine passée, Draymond Green avait assené un coup de poing à son coéquipier Jordan Poole. Une scène qui avait été filmée puis diffusée sur Internet. Un incident grave qui avait conduit les Warriors à sanctionner financièrement leur intérieur, sans pour autant le suspendre. Une semaine après, Green était donc de retour à l'entraînement. « On a eu des discussions sur ce qu’il était nécessaire de faire pour avancer et on va faire ça. On ne va pas remuer le passé », a-t-il annoncé.

Alors que Steve Kerr avait regretté que l’identité de Golden State soit "abimée par cet incident », le joueur, lui, estime que rien n'a vraiment changé dans le vestiaire des champions en titre. « Il s’agit de s’assurer que la camaraderie de notre équipe est bonne. On peut voir, quand on affronte une équipe, si elle en possède une bonne ou non. Quand ce n’est pas le cas, cette équipe peut facilement être dominée. Avec une bonne camaraderie, on peut aller loin. La nôtre n’a pas été ébranlée. »

Il fait la même analyse concernant Jordan Poole. « Je ne suis pas sûr, non", répond-il quand on lui demande si sa relation personnelle avec l'arrière est bouleversée par cet épisode. "Ça ne dépend pas de moi et je ne suis pas certain que ce soit important. Jordan est un professionnel, moi aussi. On a un boulot à faire, on est payé pour ça et on va le faire le mieux possible. »