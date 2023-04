Draymond Green veut finir sa carrière à Golden State

Même si ce sont des dollars bien dépensés, puisque les Warriors ont remporté le titre NBA en 2022, la franchise de Golden State dépense énormément d'argent avec les salaires de ses joueurs. Sauf que la ligue va prochainement prendre des mesures pour punir encore davantage les équipes qui ont les paniers les plus percés. Ce qui n'avantage pas les champions en titre, avec notamment Klay Thompson et Draymond Green.

Le premier va pouvoir être prolongé et le second, s'il n'active pas son année en option (à 27.5 millions de dollars), pourrait être libre cet été. L'intérieur veut néanmoins rester à Golden State jusqu'à la fin. « Pour ce qui est de ma situation, je suis là depuis 11 ans. J’ai fait tout ce qu’il était possible de faire ici. Pourquoi est-ce que je voudrais aller ailleurs pour essayer de le refaire ? J’adorerais finir ma carrière ici. C’est mon but depuis que j’ai signé mon contrat actuel. C’est plus réaliste de penser que je vais finir ma carrière à Golden State. »

Le quadruple champion NBA vise un dernier contrat de quatre ans, pour boucler la boucle. « Et puis je ne veux pas jouer 20 ans en NBA. Je veux jouer 15 ans. Avec quatre ans de plus, il est probable que je pourrais toujours contribuer à un haut niveau et mériter mon prochain contrat. Je ne peux pas vous donner une estimation de la probabilité parce que ça ne dépend pas de moi. Si ça ne tenait qu’à moi, je vous dirais qu’il est absolument certain que je vais terminer ma carrière chez les Warriors. »

Les envies du joueurs sont-elles réalisables ? Au fond, les dirigeants ne vont-ils pas, à un moment ou un autre, se séparer de leur noyau dur vieillissant pour partir sur un projet plus jeune ? Green ne semble pas convaincu. « Contrairement à ce qui est dit, je n’ai aucune raison de croire qu’ils ne le feront pas, car ils ne m’ont jamais montré autre chose. »