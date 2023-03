Draymond Green suspendu pour ses fautes techniques

Mauvais calcul pour Draymond Green. L’intérieur des Warriors était persuadé que la ligue allait se montrer clémente en annulant sa 16e faute technique, récoltée lors du match face aux Clippers. Mais la NBA a confirmé cette sanction arbitrale, ce qui signifie que Green, ayant atteint cette barre fatidique, sera suspendu pour le match de la nuit prochaine, à Atlanta.

« Je pense que quelque chose va évoluer. J’ai déjà pris une technique plus tôt dans la saison qui n’en était pas vraiment une. Je pense que cette décision va changer parce qu’une de ses fautes techniques ne comptait pas vraiment », affichait l’intérieur, confiant, après la rencontre où il avait été sanctionné pour avoir envoyé un ballon en direction de Russell Westbrook.

Ce n’est pas la meilleure des nouvelles pour des champions en titre qui ont déjà beaucoup de mal à s’imposer loin de leurs bases cette saison (7 victoires – 27 défaites). Une rencontre face aux Hawks d’autant plus périlleuse que les Californiens devront également faire sans Andre Iguodala, Gary Payton II et Andrew Wiggins, et que Stephen Curry est également incertain.

Comme le stipule le règlement, Draymond Green sera désormais suspendu un match systématiquement dès lors qu’il écopera de deux fautes techniques supplémentaires.