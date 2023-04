Draymond Green suspendu pour le Game 3 après son vilain geste

Lundi soir, Adam Silver était aux premières loges pour assister à la deuxième manche de la série entre les Kings et les Warriors, et sans doute que ça a pesé dans la décision de la commission de discipline de la NBA de suspendre Draymond Green. Coupable d'avoir écrasé avec le pied le torse de Domantas Sabonis, l'intérieur de Golden State est suspendu pour un match sans salaire, et il manquera donc le Game 3 jeudi soir.

Pour justifier sa décision, la NBA explique que Green paie là un lourd tribut à un "passé de gestes antisportifs", et il faut donc comprendre que c'est une accumulation d'actes qui poussent la NBA à le punir aussi sévèrement. Expulsé mardi après son geste, Green s'était aussi embrouillé pendant le match avec Malik Monk, et il avait copieusement insulté des spectateurs. Tout ça, on le rappelle devant les yeux de Silver, le patron de la NBA.

Quant à son geste en lui-même, il s'est défendu en expliquant qu'on lui avait déjà attrapé deux fois la cheville depuis le début de la série, et qu'il avait simplement essayé de dégager son pied, puis de le poser où il pouvait. Les images montrent bien qu'il a volontairement visé Sabonis, et qu'il n'a pas essayé de l'éviter...

A propos de Sabonis, les radios du sternum et des cotes n'ont pas révélé de fracture, mais il est incertain pour le Game 3 en raison de douleurs.