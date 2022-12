Draymond Green sanctionné pour s’en être pris à un fan

« Assieds-toi et ferme ta gueule ! » ou encore « Profite de ce putain de match et ferme-la ! » Ainsi s’est exprimé Draymond Green en visant un fan, vraisemblablement des Mavs. La scène s’est déroulée au début du quatrième quart-temps du match des Warriors, en déplacement à Dallas, plus tôt cette semaine.

Lors d’un passage de Spencer Dinwiddie sur la ligne des lancers-francs, le mis en cause s’est adressé à un fan assis à l’un des premiers rangs à l’arrière du panneau, sans qu’on sache ce qui a déclenché une telle réaction de la part du joueur.

La NBA a ainsi logiquement sanctionné l’ancien défenseur de l’année « pour avoir tenu des propos vulgaires à l’égard d’un fan ». Montant de l’amende : 25 000 dollars.