Draymond Green remotivé par son ancien coach NCAA

Alors qu’il était en souffrance lors des deux matchs à Los Angeles, Draymond Green a retrouvé des couleurs lors du Game 5 à Golden State. Donnant le ton d’entrée de jeu pour passer la barre des 20 points. Une rareté chez lui. Il faut dire que Tom Izzo, son ancien coach universitaire à Michigan State, était là pour le motiver.

"Il m'a envoyé un message hier. Il m'a dit : 'Je serai là demain'. Il m'a renvoyé un message ce matin : 'C'est bon, je suis là'. Je me suis dit qu'il fallait y aller."

Car Draymond Green révèle qu'il s’est fait engueuler par le mythique coach de Michigan State après le troisième match de la série, durant lequel il avait souffert...

"Si je ne joue pas bien, je vais me faire engueuler, et je ne veux pas de ça. J'ai déjà entendu ça il y a quelques jours : 'C'est la première fois depuis longtemps que je te vois te faire sortir d'un match par l'arbitrage ! C'est n'importe quoi...' Je ne voulais plus entendre ce genre de choses".

D’ailleurs, Tom Izzo n’était pas le seul à tenter de motiver de Draymond Green.

"Je voulais absolument donner le ton. Jacob Rubin (assistant de Steve Kerr) m'a dit avant le match : 'Tu as bien joué, mais je n'ai pas encore senti ta présence comme je sais que tu peux le faire. Ta présence doit se faire sentir. Pour cela, il faut que tu sois agressif des deux côtés du terrain. Et le faire verbalement, pour que tout le monde t'entende'. J'ai eu l'impression qu'on me manquait de respect".