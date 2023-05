Draymond Green ne veut pas quitter les Warriors

Est-ce la fin d'une dynastie pour les Warriors après cette élimination en demi-finale de conférence ? Pour la première fois depuis l'arrivée de Steve Kerr, les Warriors ont perdu face à une équipe de l'Ouest, et ils s'inclinent sans avoir gagné à l'extérieur dans cette série. Cela ne leur était jamais arrivé depuis 2015 ! Pour le coach de Golden State, ce n'est pas la fin d'un groupe.

« Draymond, Klay, Steph, notre noyau, ont encore beaucoup à donner. Ces trois-là sont encore des joueurs de haut niveau, et je continue de croire que cette équipe a le potentiel pour être champion NBA. On n’y est pas parvenu cette année, mais ce n’est pas la fin du chemin. »

Justement, ce "Big Three" pourrait éclater cet été puisque Draymond Green a la possibilité de tester le marché via une "player option". Toujours sous contrat, l'intérieur de Golden State a la possibilité d'aller au bout de son contrat, avec un beau salaire : 27,5 millions de dollars ! Mais il peut aussi faire une croix sur cette dernière saison pour renégocier un nouveau bail, sur plusieurs saisons. A priori, ce serait son intention.

« On verra ce que ça donne avec mon contrat. Tout le monde le sait, j’ai une clause de sortie. Je suis au courant. Et comme je l’ai déjà dit, je veux être un Warrior pour le reste de ma vie. Je veux continuer avec les mêmes gars, et on va faire en sorte que ça marche » assure Green.