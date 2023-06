Draymond Green ne va pas au bout de son contrat avec Golden State !

C'était un des grands sujets de l'été du côté des Warriors : Draymond Green allait-il ou non activer la dernière année de son contrat à 27.5 millions de dollars ? La réponse est tombée : c'est non et l'intérieur est donc désormais sur le marché, libre de signer où bon lui semble. Son agent, Rich Paul, a rapidement confirmé la nouvelle : « Nous allons continuer de parler avec Golden State et explorer toutes les autres options. »

La suite de la carrière de Green, quadruple champion NBA, pourrait tout de même continuer de s'écrire avec sa franchise de toujours. « Je veux être un Warrior pour le reste de ma vie. Je veux continuer avec les mêmes gars », avait-il déclaré il y a quelques semaines, à l'issue de l'élimination de Golden State face aux Lakers en playoffs.