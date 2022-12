Draymond Green menacé de mort par un spectateur des Bucks ?

Draymond Green et les spectateurs adverses, épisode 2. Deux semaines après avoir insulté un spectateur des Mavs, ce qui lui a valu une amende de 25 000 dollars, l’intérieur des Warriors a cette fois eu un échange avec un fan au bord du terrain, présent lors du déplacement des champions en titre à Milwaukee.

La séquence a eu lieu alors que Giannis Antetokounmpo tirait ses lancers-francs. Dans la foulée, Green est allé désigner le fan en question auprès des arbitres, assurant avoir été « menacé de mort ». Les officiels ont alors appelé la sécurité qui a expulsé l’homme mis en cause.

« Certaines personnes voient les joueurs NBA comme des surhommes. Ils viennent, ils se débrouillent pour qu’un joueur réponde, ensuite, ce dernier est mis à l’amende et ils rentrent de leur côté chez eux en se marrant avec leurs potes. Je pense qu’on peut se retenir de faire ça et c’est très bien de pouvoir les sortir avec l’aide des arbitres », réagit le coéquipier de Stephen Curry, à l’issue de la rencontre perdue par Golden State (128-111).

Selon l’intérieur, de tels comportements des spectateurs n’entraînent « pas de vraies conséquences. OK, ils ne reviennent pas du match… Mais si on n’est pas arrêté par la police, il ne se passe rien. J’aimerais que la ligue puisse travailler avec les législateurs et que ça devienne des lois. C’est la seule façon de corriger ce problème. »