Draymond Green, le motivateur des Warriors

Il faudra beaucoup de temps pour que les stigmates du coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole s'effacent chez les Warriors. Aucun joueur n'en parle, ni Steve Kerr, mais on ne peut s'empêcher de lier le début de saison raté des champions en titre à cet incident entre les deux coéquipiers. Poole est un fantôme sur le terrain, et Green n'a jamais été aussi discret dans ses expressions et son attitude.

Mais il y a peut-être eu un déclic la semaine dernière... Alors que l'équipe était en quête d'une première victoire à l'extérieur, Green a demandé à prendre la parole dans le vestiaire. C'est Bob Myers, le GM de la franchise, qui raconte. « J'avais parlé à Draymond la veille, et il m'avait dit qu'il allait parler à l'équipe. Je lui ai demandé ce qu'il allait dire, il me l'a dit, et j'ai trouvé que c'était bien », raconte-t-il. « À chaque match, on se sent bien ou pas en fonction du résultat, mais il faut regarder plus loin que ça. Quand on est là depuis longtemps, on peut sentir quand c’est le moment (de parler), et je pense que Draymond est là depuis assez longtemps pour savoir quand c’est nécessaire. C'est une équipe assez unique, avec des gars qui ont traversé beaucoup de choses, donc il a pensé que c'était le bon moment. Il est assez bon pour analyser ce genre de choses ».

"Un excellent motivateur"

Après ce speech, Golden State a enchaîné avec deux victoires, dont la première à l'extérieur du côté de Houston. Mercredi, face aux Clippers, les Warriors ont signé une 3e victoire en quatre matches, et le champion 2022 se rapproche d'un bilan équilibré. «La réunion a été très constructive, et Draymond est un excellent motivateur. Nous avons tous très bien réagi. J'ai hâte de commencer une nouvelle série de victoires », glisse par exemple Klay Thompson, transformé depuis ce week-end.

Reste à savoir si cette prise de parole sera suffisante pour faire oublier ce vilain geste sur Poole... « Je pense qu'il a conscience, compte tenu de ce qui s'est passé, qu'il ne pouvait pas simplement revenir dans le vestiaire et l'assumer. Mais ça fait un moment maintenant. Les joueurs et le staff étaient usés par notre manière de jouer. Et je pense que Draymond s'est dit : 'Je vais dire quelque chose' », conclut Myers. « C’est clair qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait ce jour-là (à Jordan Poole), mais il a aussi fait beaucoup de bien à l’équipe. Il a souvent parlé et l’équipe a réagi derrière ».