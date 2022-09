Draymond Green en avait plein le dos

La saison dernière, Draymond Green a souvent manqué des matches à cause de douleurs au dos. L'intérieur des Warriors n'a pas été opéré pour cela, ce qui aurait provoqué une fin de saison prématurée, donc il a serré les dents pendant de longues semaines.

« Je souffrais d’une hernie sur les vertèbres L5 et S1", explique-t-il. "Donc, quand ça s’enflammait, ça touchait mon nerf sciatique. Pendant deux mois, je n’ai pas pu être sur le banc ou voyager avec l’équipe car je ne pouvais pas m’asseoir. Il fallait que je reste debout ou assis. »

Pour le soulager, les Warriors ont imaginé une ceinture spéciale. Elle permettait de soutenir les lombaires du joueur et ainsi, il retrouvait une meilleure posture. Enfin, depuis la fin de saison et le titre remporté face à Boston, il effectue un gros travail musculaire pour éviter de nouveaux soucis à l'avenir.

« Avant cette blessure, je n’avais pas remarqué que je me tenais mal. Pendant huit semaines, je n’ai rien fait d’autre que du renforcement musculaire. Pendant toute ma rééducation, et pendant que je laissais mon dos guérir, j’ai aussi renforcé mon mollet. Je ne pouvais plus du tout sauter. Il y a six semaines, je ne pouvais pas courir. Disons quatre semaines et demie, cinq semaines… Je ne pouvais pas courir. J’ai le sentiment que j’ai mis en route des petits groupes de muscles afin que mon corps fonctionne comme il est vraiment censé fonctionner. J’espère donc que cela me permettra de rester en bonne santé plus longtemps."