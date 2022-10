Draymond Green échappe à une suspension

Après la large victoire des Warriors face aux Blazers, Steve Kerr s'est adressé à la presse. Les premières questions ont évidemment porté sur le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole, et sur les sanctions de la direction contre leur intérieur All-Star.

"Draymond va reprendre l'entraînement jeudi. Il aura une amende, mais ne sera pas suspendu" a annoncé le coach de Golden State. "Je m'attends à ce qu'il joue vendredi pour notre dernier match de présaison, et qu'il soit là pour l'ouverture de la saison." Kerr a ensuite expliqué que toute la semaine passée avait été consacrée à des entretiens entre les dirigeants et les cadres de l'équipe, mais aussi avec Jordan Poole et Draymond Green.

« Je peux vous dire qu’il y a eu beaucoup de discussions, en face à face, ou entre joueurs uniquement. Toutes les combinaisons possibles, et c’est un processus exhaustif » a-t-il poursuivi. « Ce n’est jamais facile, et peu importe la décision qu’on prend dans ce genre de situation. Ce ne sera pas parfait. On en accepte les critiques. C’est la plus grande crise que j’ai vécue depuis que j’entraîne ici. C’est un problème vraiment sérieux. »

Pour Kerr, l'identité même de la franchise est écornée, et il y aura beaucoup de travail pour la restaurer. Mais il tend la main à son joueur qu'il entraîne depuis 2014. « Draymond et moi sommes ensemble depuis huit ans. On s’est souvent rentré dedans, mais j’ai confiance en lui. Il a rompu cette confiance avec cet incident, mais je lui accorde le bénéfice du doute car je pense qu’il l’a mérité. Je pense que notre équipe ressent la même chose. »