Draymond Green doit regagner la confiance de ses coéquipiers

Champions NBA en titre, les Warriors pensaient vivre une présaison paisible et tranquille. Mais au retour d'une tournée au Japon, le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole, et la fuite de la vidéo, ont plongé la franchise dans une crise profonde. L'intérieur a décidé, en accord avec ses dirigeants, de rester à l'écart du groupe, et en attendant ses coéquipiers retrouvaient les terrains cette nuit face aux Lakers.

« C’est différent et c’est compliqué » reconnaît Kevon Looney, deux fois champion NBA. « Depuis que je suis arrivé ici, il s’est passé beaucoup de choses, mais beaucoup de choses étaient habituellement gérées et réglés en interne. Là, c’est un peu différent car c’est devenu public, et toute l’agitation extérieure pèse sur la décision des gens ou sur ce qu’ils pensent… »

Un "test ultime" pour la franchise

Pour traverser cette crise, Golden State peut compter sur des piliers comme Steve Kerr au coaching, Bob Myers comme dirigeant, mais aussi Stephen Curry et Andre Iguodala. Par les plus jeunes, Kevon Looney est une voix très écoutée, et il a confiance dans ce groupe : « A chaque fois qu’on heurte un obstacle, cette équipe répond habituellement comme il faut, et c’est le test ultime pour nous, et je pense qu’on sera capable de s’en sortir. »

La "confiance", c'est le maître-mot en cette période. Elle est clairement rompue entre Green et ses coéquipiers, mais il est encore possible de recoller les morceaux. Les déclarations de Green ce week-end sont encourageantes. "Il a du boulot pour retrouver notre confiance, mais je pense qu’il a la volonté de le faire" anticipe Looney.