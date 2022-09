Draymond Green demande un vote des propriétaires pour exclure définitivement Robert Sarver

LeBron James n'est visiblement pas le seul à estimer que la NBA et Adam Silver n'ont pas été à la hauteur face à l'affaire Robert Sarver. Le propriétaire des Suns a été condamné à un an de suspension et 10 millions de dollars d'amende pour des accusations de racisme et de sexisme. Pour le joueur des Lakers, il fallait l'exclure définitivement de la ligue, comme ce fut le cas pour Donald Sterling, l'ancien propriétaire des Clippers, dont les propos racistes en 2014 avaient conduit à son éviction.

Draymond Green est aussi sur cette ligne et c'est pourquoi il demande un vote des propriétaires. « C’est un peu déconcertant pour moi que nous puissions retourner dans leur salle dans un an", prévient l'intérieur des Warriors. "Il sera assis près de la ligne de touche, et nous continuerons à jouer comme si de rien n’était. J’ai besoin que quelqu’un m’explique pourquoi il a été possible de se débarrasser de Donald Sterling, mais qu’il n’est pas possible de forcer Robert Sarver à vendre après ce que nous avons lu ? Je demande qu’il y ait un vote. Si c’est le seul moyen, alors voyons ce que donnera le résultat."

Le champion 2022 regrette de voir Robert Sarver être protégé par son statut de propriétaire et annonce déjà que l'affaire ne sera pas oubliée l'année prochaine, quand il aura alors purgé sa suspension.

« Quand il reviendra l’année prochaine, parce que ce n’est que dans un an, est-ce que tout reviendra à la normale ? Ces personnes sont-elles censées oublier tout ce qu’elles viennent de voir et d’entendre ? Est-ce que ces gars sont censés se sentir à l’aise pour continuer à travailler avec ce type ? Penser que quelqu’un comme Robert Sarver qui agit de cette manière puisse continuer à nous représenter ? C’est n’importe quoi. Vous ne pouvez pas continuer à représenter une autre personne que vous avec ces opinions, en parlant aux gens comme il l’a fait, en traitant les Afro-Américains et les femmes comme il l’a fait, ce n’est pas acceptable."