Draft NBA : Zion Williamson seul sur sa planète ?

1/ Zion Williamson - New Orleans Pelicans

Même dans une dimension parallèle, il n’y aurait aucun raison que les Pelicans ne sélectionnent pas Zion Williamson. A l’instar de LeBron James en 2003, l’ailier surpuissant de Duke fait l’unanimité parmi les observateurs et fans avertis pour être le premier nom appelé sur l’estrade par Adam Silver. A 18 ans, le phénomène originaire de Caroline du Nord représente l’avenir de la Ligue et les plus fous espoirs de la franchise de NOLA.

Avant la lottery, la Nouvelle-Orléans n’avait que 6% de chance d’hériter du first pick. Autant dire que ce premier choix fait office de don du ciel pour une équipe qui vient d’entamer une reconstruction express en transférant aux Lakers Anthony Davis, autour de qui elle n’a jamais su bâtir une formation compétitive, contre Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et de nombreux choix de draft dont le quatrième pick de cette édition. Autant dire que le futur s’annonce radieux en Louisiane.

Stats 2018 - 2019 : 22.6 PTS / 8.9 RBS / 2.1 AST / 68 FG%

2/ Ja Morant - Memphis Grizzlies

L’avenir d’une autre franchise se joue cette nuit, du côté du Tennessee évidemment. Avec le second pick de la draft, Memphis a l’embarras du choix pour choisir sa nouvelle tête d’affiche. Et c'est en tout logique que les Grizzlies choisiront Ja Morant. Meneur explosif de la fac de Murray State, le meilleur passeur de la dernière saison universitaire apportera de belles garanties à l’équipe qui le prendra dans ses rangs et si Memphis le sélectionne, ce sera évidemment pour remplacer Mike Conley, transféré hier à Utah.

Meilleur marqueur de l’histoire des Ours, Conley va laisser un grand vide à la mène et c'est avec avec un peu de pression que le dragster de 19 ans s'apprête à lui succéder au FedExForum. Fini le temps des Marc Gasol, Tony Allen et Zach Randolph, place au nouveau duo phare de Memhis, Ja Morant / Jaren Jackson Jr.

Stats 2018 - 2019 : 24.5 PTS / 5.7 RBS / 10 AST / 49.9 FG%

3/ RJ Barrett - New York Knicks

Dans l’ombre de l’OVNI Zion Williamson à Duke, RJ Barrett a pourtant une sacré cote avant la draft. Pressenti pour être le first pick à sa sortie du lycée, l’arrière canadien (il est né à Toronto) a reculé de deux places dans la hiérarchie cette saison. Mais cela ne gâche en rien le potentiel du gaucher d’à peine 19 ans. Très gros scoreur, Barrett a toutes les chances de terminer chez les Knicks dans quelques heures… sauf si New York décide d’échanger son choix contre le quatrième des Pelicans, pour permettre à NOLA de reformer la fameuse doublette des Blue Devils…

Stats 2018 - 2019 : 22.6 PTS / 7.6 RBS / 4.3 AST / 45.4 FG%

4 / De’Andre Hunter / Jarrett Culver – New Orleans Pelicans

Récupéré dans le deal avec les Lakers concernant Anthony Davis, le quatrième choix de la draft appartient donc aux Pelicans. Que va faire New Orleans de ce choix ? L’échanger pour obtenir le pick 3 des Knicks ? Le transférer avec d’autres joueurs (Lonzo Ball, Brandon Ingram) pour récupérer un élément confirmé ? Ou tout simplement sélectionner soit De’Andre Hunter (Virginia) soit Jarrett Culver (Texas Tech) ? Le premier, 21 ans, est un ailier qui a remporté le titre NCAA l’an passé avec les Cavaliers.

Le second, un arrière de 20 ans, a été un finaliste malheureux du tournoi universitaire sous le maillot des Red Raiders. Le parcours des deux hommes se ressemble puisqu’ils ont chacun joué deux ans en fac avant de s’inscrire à la draft. Quant à leurs profils, ils sont là aussi semblables : des extérieurs polyvalents et bons défenseurs. De quoi pousser La Nouvelle-Orléans à garder son pick ? Pas sûr du tout.

Stats 2018-2019 Hunter : 15.2 PTS / 5.1 RBS / 2 AST / 52 FG%

Stats 2018-2019 Culver : 18.5 PTS / 6.4 RBS / 3.7 AST / 46.1 FG%

5 / Darius Garland - Cleveland Cavaliers

Freiné par une lourde blessure au ménisque qui l’a restreint à seulement cinq matchs pour son unique saison NCAA, le meneur de Vanderbilt a pourtant la langue bien pendue. Et une immense confiance en lui. « Je le dis très humblement, je pense que je suis le meilleur meneur/arrière de la Draft » lançait le jeune homme de 19 ans au micro d’ESPN il y a quelques jours.

Fort attaquant et excellent shooteur à 3-pts, Garland est en revanche plus difficile à impliquer en défense. Les Cavs tenteront-ils le coup sur lui pour l’associer à Colin Sexton sur leur ligne arrière ? Pourquoi pas, même si les dernières rumeurs indiquent de l’autre côté de l’Atlantique que les Knicks ont aussi un œil sur lui !

Stats 2018 - 2019 : 16.2 PTS / 3.8 RBS / 2.6 AST / 53.7 FG%

