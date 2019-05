Draft: Les Pelicans auront le premier choix !

Les Pelicans ont déjoué toutes les probabilités. Alors que la franchise de Louisiane n’avait que 6% de chances d’hériter du premier choix de la draft 2019, c’est bien La Nouvelle-Orleans qui a gagné la «lottery» et bénéficiera donc du premier choix lors de la prochaine draft le 20 juin prochain au Barclays Center de Brooklyn.

Le talisman offert par une fan pour l’occasion - un petit ange en bois vieux de 56 ans - a donc fait son effet et David Griffin, le patron de la franchise de la Louisiane, ne pouvait que se réjouir. "C’est une excellente nouvelle et on espère que d’autres vont suivre. C'est un bon début mais on a beaucoup de travail à faire", a-t-il ainsi expliqué quand bien même les Pelicans sélectionneront sans aucun doute le phénomène de Duke Zion Williamson. Et ce alors qu’Anthony Davis, premier choix de la draft en 2012, devrait quitter les Pelicans.

Autre franchise vernie au tirage, les Grizzlies ont hérité du deuxième choix et pourraient sélectionner le meneur de Murray State, Jo Morant. C’est en revanche la soupe à la grimace pour les Knicks qui fantasmaient depuis plusieurs semaines sur le premier choix et Zion Williamson et devront au final se contenter du troisième pick, pour lequel l’autre star de Duke, RJ Barrett, est pressentie. Dernière équipe tirée au sort, les Lakers bénéficieront du quatrième choix, la suite de la draft étant établie selon le classement de la saison régulière.

L'ordre du premier tour de la draft 2019:

1. New Orleans Pelicans

2. Memphis Grizzlies

3. New York Knicks

4. Los Angeles Lakers

5. Cleveland Cavaliers

6. Phoenix Suns

7. Chicago Bulls

8. Atlanta Hawks

9. Washington Wizards

10. Atlanta Hawks (via Dallas)

11. Minnesota Timberwolves

12. Charlotte Hornets

13. Miami Heat

14. Boston Celtics (via Sacramento)

15. Detroit Pistons

16. Orlando Magic

17. Brooklyn Nets

18. Indiana Pacers

19. San Antonio Spurs

20. Boston Celtics (via LA Clippers)

21. Oklahoma City Thunder

22. Boston Celtics

23. Utah Jazz

24. Philadelphia 76ers

25. Portland Trail Blazers

26. Cleveland Cavaliers (via Houston)

27. Brooklyn Nets (via Denver)

28. Golden State Warriors

29. San Antonio Spurs (via Toronto)

30. Milwaukee Bucks