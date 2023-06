Draft 2023 : Michael Jordan convié aux "workout" des Hornets

Si on sait que Victor Wembanyama sera sélectionné en 1ere position par les Spurs, même si San Antonio doit attendre le 22 juin pour l'officialiser, pour les deux positions suivantes, le suspense reste intact. Ce sont les Hornets qui possèdent le 2e choix, et pendant longtemps, on a cru qu'ils allaient choisir Brandon Miller, l'ailier d'Alabama.

Sauf que la semaine dernière, Scoot Henderson, l'autre grand favori pour cette 2e place, est venu effectuer un essai à Charlotte, et il a mis le doute dans la tête des dirigeants et du staff. Très intense et très costaud, le meneur de la Team Ignite a marqué les esprits. Au point même que les dirigeants ont décidé, à quatre jours de la Draft, de rappeler les deux joueurs pour les voir à nouveau à l'oeuvre.

Selon ESPN, le "workout" est prévu lundi, avec un entretien pour compléter cet essai. A Charlotte, on ne veut évidemment pas se tromper, et on a carrément convié Michael Jordan aux workout pour qu'il donne son avis sur les deux joueurs. Même si bientôt il ne sera plus le propriétaire de la franchise, Jordan va en rester actionnaire minoritaire, et ce serait une belle façon de céder sa place de patron s'il parvenait à trouver la perle rare dans cette Draft, entre le meneur Henderson et l'ailier Miller.

Autre franchise concernée : Portland, qui possède le 3e choix, et qui devrait opter pour le joueur que les Hornets ne sélectionneront pas. Sans doute pour le transférer.