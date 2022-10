Draft 2023 : malgré Victor Wembanyama, Scoot Henderson vise la première place

« Être le premier choix de la Draft, c’est l’objectif principal. » La phrase ne sort cette fois pas de la bouche de Victor Wembanyama mais de Scoot Henderson. Le meneur américain affiche les mêmes ambitions que l’intérieur français pour la sélection 2023 des meilleurs espoirs.

« Si je n’étais pas né, je pense qu’il mériterait d’être le premier choix », avait lâché son rival français en amont de son passage aux États-Unis. « Je n’écoute pas ce genre de trucs. Je ne fais pas attention à ça. Il peut parler autant qu’il le veut. C’est comme ça. Ça ne me motive pas plus. J’ai déjà assez de motivation en moi. J’avais déjà prévu d’aller sur le terrain et de tout détruire », affiche en réaction l’Américain.

Blessé lors du deuxième match

Ce dernier avait fait une très belle impression lors de leur premier duel à distance, avec 28 points (11/21 aux tirs), 9 passes, 5 rebonds et 2 interceptions dans la victoire de son équipe, le G League Ignite, devant les Metropolitans 92. Blessé au cours du deuxième match, il avait dû se contenter d’être le spectateur du show Victor Wembanyama qui a engendré un flux d’éloges de grands noms de la ligue, de LeBron James à Kevin Durant en passant par Stephen Curry ou Giannis Antetokounmpo.

« Je suis béni et honoré d’être dans la position dans laquelle je suis, aux yeux des gens. Mais cela n’a jamais eu d’importance pour moi. Ma compétitivité, mon état d’esprit, cela me donne envie d’être le numéro 1 dans tout ce que je fais et d’être grand dans tout ce que je fais. C’est mon objectif principal », répète malgré tout le meneur de jeu.