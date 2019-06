Doumbouya comblé par les Pistons

Frank Ntilikina, le meneur de jeu des New York Knicks, reste le basketteur français drafté le plus haut de l’histoire. Pourtant, on avait cru que son choix en huitième position en 2017 pouvait être battu par Sekou Doumbouya (18 ans, 2,06m). Le jeune ailier du CSP Limoges (7,8 points, 3,3 rebonds en 19 minutes de moyenne par match en Jeep Elite), invité à son tour dans la fameuse « green room », réservée aux joueurs avec le plus fort potentiel, affichait une très belle cote – on lui promettait un lottery pick (dans les 14 premiers) - avant cette soirée de Draft 2019, organisée à Brooklyn.

Doumbouya, doublé par les arrières shooteurs, doit au final se contenter d’un 15e choix et rejoint les Detroit Pistons, dont il sera le premier Tricolore à défendre les couleurs au sein de la prestigieuse ligue nord-américaine. On aurait pu l’imaginer un poil déçu, on se trompait lourdement. La dernière pépite en date, made in Beaublanc, se satisfait pleinement de rejoindre Motor City.

"C'est parfait Detroit pour moi"

"Bien, bien, je suis content (sourires). Je sais qu’à mon poste, il y a pas beaucoup de gens, c’est un gros plus, a-t-il commenté à chaud, repris par France Inter. Un discours plein d’humilité : C’est parfait Detroit pour moi, maintenant, je peux évoluer à ce poste, faire des erreurs, apprendre beaucoup… Le but, c’est d’être drafté, je suis drafté. Je ne vois pas pourquoi je serais stressé. Non, je suis bien, je suis content !"

Les plus anciens, supporters du CSP, se souviendront que les Pistons avaient envoyé à Limoges un certain Danny Young, sacré champion de France au début des années 90. Doumbouya, et son profil d’intérieur polyvalent, fort de ses trois années de basket pro (à la différences des universitaires qui l'ont devancé dans cette draft), fait le chemin inverse avec l’objectif de grandir encore sous les ordres de l'expérimenté coach local Dwane Casey, derrière ses futurs coéquipiers et tauliers des Pistons, Blake Griffin et Andre Drummond.