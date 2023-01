Double peine pour Rudy Gobert : une blessure et une défaite face au Jazz

Touché à l'aine face aux Cavaliers samedi soir, Rudy Gobert n'aurait manqué pour rien au monde la deuxième visite du Jazz, son ancienne équipe. Malgré cette petite douleur, il a voulu jouer, mais au bout de cinq minutes, il est sorti, et on ne l'a plus revu du match ! "Je ne sais pas si c'est grave. Il voulait débuter le match, et se donner une chance. On apprécie ce genre d'attitude" a réagi son entraîneur, Chris Finch, après la rencontre.

Une rencontre perdue sur le fil par les Wolves, battus 126-125 par le Jazz. Une fois de plus, les joueurs de Utah ont été embarqués dans un thriller, et cette fois, ils en sortent gagnants. Un petit exploit puisque les Wolves restaient sur cinq victoires de suite dans leur salle, mais aussi parce que le Jazz évoluait sans son meilleur joueur, Lauri Markkanen.

Utah, le roi du suspense en NBA

Tout s'est donc joué dans le dernier quart-temps avec un 10-2 de Utah pour égaliser juste avant le "money time" (110-110). En face, Anthony Edwards a pris ses responsabilités avec deux tirs à 3-pts, mais le Jazz a refusé de lâcher, à l’image du And-1 de Jordan Clarkson et de cette pénétration du rookie Ochai Agbaji (116-116).

Comme face aux Sixers vendredi, Walker Kessler signe une claquette libératrice, et Agbaji ajoute deux lancers pour donner cinq points d'avance (125-120). On pense que Utah a fait le plus dur, mais les Wolves parviennent à égaliser grâce à un 3-pts d’Austin Rivers et un lay-up en transition de D’Angelo Russell (125-125).

Il reste 13 secondes à jouer. Faute sur Jordan Clarkson. L'arrière du Jazz ne met qu'un lancer sur deux (126-125), et les Wolves ont trois secondes pour égaliser. Sur la remise en jeu, Edwards choisit de pénétrer pour servir Jaden McDaniels à 3-pts. Choix étrange, qui ne donne rien, et le Jazz l'emporte 126-125 !