Donovan Mitchell touché par sa nouvelle élimination au premier tour des playoffs

Avec 28.3 points de moyenne, Donovan Mitchell a réussi sa meilleure saison régulière en carrière pour sa première expérience à Cleveland. Il a même marqué les esprits avec une pointe à 71 points. Leader des Cavaliers, il devait confirmer en playoffs, dès le premier tour contre les Knicks. Mais il a échoué puisque lui et ses coéquipiers sont déjà éliminés après cinq matches.

« Celle-ci fait mal », concède l’arrière, avant d'assumer ses responsabilités. « Je pense que je n’ai pas été le joueur dont ce groupe à besoin. Ça va m’empêcher de dormir. Je l’ai fait toute la saison et là, je n’ai pas réussi à le faire comme moi, mes coéquipiers et tout le monde l’attendaient. C’est ma faute, et je dois être meilleur. Je n’ai pas été là pour eux et je n’ai pas fait mon travail. Je mérite les critiques qui vont avec. »

Donovan Mitchell a été étouffé par la défense de New York, multipliant les mauvais choix en attaque. Lors des quatre derniers matches, il n'a affiché que 19.5 points de moyenne à 42 % de réussite au shoot avec 4.3 ballons perdus de moyenne. Le All-Star a été décevant, comme la saison passée avec le Jazz face aux Mavericks, déjà au premier tour et déjà contre Jalen Brunson.

C'est cette répétition d'échec qui lui fait le plus mal, lui qui court toujours après un premier titre NBA. « C’est parce que ça fait deux fois de suite. Ça me touche car je n’ai pas été le joueur que j’étais censé être depuis deux ans en playoffs. C’est ça qui me blesse. Mes coéquipiers, mes coaches, tout le monde a confiance en moi et je n’ai pas répondu présent. Je dois ça à ce groupe. Je vais porter ça tout l’été. »