Donovan Mitchell tient à remercier les Mavericks de Luka Doncic

Sèchement battu par Luka Doncic et les Mavericks au premier tour des derniers playoffs, Donovan Mitchell y était de retour, avec les Cavaliers. L’occasion de s’imposer tranquillement (105-90) pour l’arrière, qui a remercié ses anciens bourreaux…

« Au final, [les Mavericks] sont en quelque sorte la raison pour laquelle je suis aujourd’hui à Cleveland », lâchait-il. « Donc je leur suis reconnaissant, car je suis ici maintenant et car je suis heureux de l’être. [L’échec de la saison dernière] a fait de moi un meilleur joueur. Vous en tirez des leçons, vous les apprenez et vous les mettez en pratique. »

Avec 34 points lors de ce match, Donovan Mitchell explique ainsi avoir retenu les leçons de cette série, ratée de se part mais aussi de la part d’Utah.

« Il y a toujours des avantages, des bienfaits à retirer dans l’adversité, les épreuves. Cette série face aux Mavericks m’a permis de grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. J’ai connu contre eux l’une de mes pires séries de playoffs en carrière, ils ont fait de l’excellent boulot contre moi et ils m’ont donc amené à travailler sur certaines choses durant l’intersaison, pour m’améliorer. Et je ne parle même pas de l’aspect défensif. Tout est simplement question d’effort et il y a de toute façon d’autres facteurs qui entrent en jeu. »

Il faut dire que cette élimination face à Dallas avait entraîné l’explosion d’Utah, avec les transferts de Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic.

« Cette défaite est probablement celle qui m’a fait le plus mal, avec Houston [au premier tour des playoffs 2019] », insistait l'arrière. « Mais celle-ci a sans doute été plus douloureuse encore, car je n’ai juste pas pu jouer, dans l'ensemble, au niveau voulu, que j’estime être capable d’avoir. J’ai laissé tomber mes coéquipiers et cela me rongera à jamais. »