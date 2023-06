Donovan Mitchell déçu par les votants des équipes All-NBA

Chacun ses combats. Du côté de Donovan Mitchell, c’est le fait qu’il n’ait pas été dans la All-NBA First Team, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander le repoussant dans la seconde, qui l’embête. Alors qu’il a pourtant bouclé l’année à 28.3 points, 4.3 rebonds, 4.4 passes décisives et 1.5 interception de moyenne en 68 matchs. Avec en plus de très bons pourcentages : 48.4 % au tir dont 38.6 % à 3-points.

« Je pense que j'aurais dû faire partie de la All-NBA First Team » a-t-il ainsi déclaré. « C'est donc l'un de mes objectifs pour l'année prochaine : faire partie de la première équipe. Et j'ai senti que j'étais assez bon pour y être cette année. Mais manifestement, les membres des médias pensaient autrement ».

L’ancien coéquipier de Rudy Gobert à Utah ne comprend pas ainsi les critères, surtout que Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander n’ont pas disputé les playoffs…

« Je ne sais pas. Je pensais que c'était important, mais ce n'est manifestement pas le cas. Mais comme je l'ai dit, je pense que j'aurais dû y être. Qui sortir de cette équipe ? Je ne me soucie pas vraiment de qui sort, mais dans ma tête je fais partie de la All-NBA First Team. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Les All-NBA, All-Star, MVP et toutes ces sélections, j'ai l'impression que les critères sont modifiés chaque année. Donc, je ne sais pas quels sont les critères. Je ne vais pas m'asseoir ici et pleurer à ce sujet, ou bouder. J'ai eu mon moment où j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant je dois aller sur le terrain et le prouver ».