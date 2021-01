Doncic dépasse Jordan, puis s’excuse

Luka Doncic a fait très fort dimanche face aux Bulls. A la pause, le meneur des Mavericks comptait ainsi déjà 30 points ! Et s’il a été beaucoup moins efficace ensuite, avec seulement 6 points inscrits après le repos, il a tout de même compilé au final 36 points, à 6/11 à 3 points, 16 rebonds, 15 passes décisives et 2 interceptions.

Les Bulls éteignent un Doncic en feu (VF)





Soit un 29e triple-double depuis son arrivée en NBA en 2018, qui lui permet de dépasser Michael Jordan, auteur de 28 triple-doubles sur l’ensemble de sa carrière. Le voilà à égalité avec Grant Hill à la 15e place d’un classement des triple-doubles toujours dominé par Oscar Robertson (181), devant Russell Westbrook (150). LeBron James (5e avec 95 triple-doubles) étant le deuxième joueur encore en activité du Top 5.

Doncic : "C'est de ma faute"