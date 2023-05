Doc Rivers espère bien rester aux Sixers

Les Sixers sont désormais en vacances après la victoire nette et sans bavure des Celtics lors du Game 7 de la demi-finale de conférence Est. Et forcément, après cette nouvelle sortie de route avant la finale de conférence, la question de l’avenir de Doc Rivers se pose…

« Nous avons joué très bien toute l’année, et cette défaite plombe absolument ce que nous avons fait cette année, d’une certaine manière », a-t-il déploré. « Je suis déçu. Je pensais que nous avions le bon groupe. Vraiment ».

Doc Rivers rappelle toutefois qu’il a encore deux ans de contrat, même si les renvois de Mike Budenholzer et Monty Williams montrent bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour le coach des Sixers, son groupe s’est battu et mérite de poursuivre l’aventure.

« Je ne pense pas qu’une seule personne dans cette pièce aurait choisi les Sixers » assure-t-il ainsi. « Personne. Mais nous l’avons fait. Et nous avons choisi de croire que nous pouvions gagner quoiqu’il arrive, et nous avons presque réussi. On va penser au Game 6, on va penser au Game 7. Mais nos gars se sont battus, et par rapport à tous ceux qui ont choisi de ne pas croire en nous, ils n’en ont rien eu à faire. Ils pensaient qu’ils pouvaient encore gagner cette série. C’est une bonne chose pour notre équipe. J’ai trouvé que dans l’ensemble, nous avons été des guerriers ».