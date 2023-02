Dixième victoire de suite pour les Bucks face aux Clippers

Après leur victoire contre les Lakers, les Bucks devaient affronter la deuxième équipe de Los Angeles et ils n'ont pas traîné pour mettre la main sur la partie. Ils passent un 14-2 avec autorité en début de rencontre. Puis, c'est le coup de la panne. L'intensité diminue et les Clippers peuvent répondre avec un Paul George qui porte son équipe vers un 22-4. Le premier quart-temps est donc pour les Californiens (27-22).

Pour retrouver de l'énergie, les Bucks s'appuient sur Giannis Antetokounmpo. Le Grec inscrit sept des dix premiers points de son équipe en deuxième quart-temps. Il est secondé par un excellent Brook Lopez (22 points) et les champions 2021, après un 22-11, virent en tête à la pause (51-54). Après la mi-temps, Paul George (19 unités) et Giannis Antetokounmpo se livrent un duel. Le premier met huit points en troisième quart-temps, le second neuf.

Cela ne change pas la dynamique de la rencontre pour autant, toujours en faveur des hommes de Mike Budenholzer. Surtout que le double MVP, en plus de ses dix points marqués, a des shooteurs près de lui pour faire la différence en dernier quart-temps. Brandon Boston Jr. tente de répondre avec ses douze points dans ce dernier acte mais les Clippers cèdent face à l'adresse des Bucks (106-119).

Déjà excellent contre les Lakers, Giannis Antetokounmpo a encore été dominant à Los Angeles avec 35 points, 8 rebonds et 6 passes, et Milwaukee compile ainsi une dixième victoire de suite ! Ils se rapprochent de plus en plus de Boston au sommet de la conférence Est. Pour les hommes de Tyronn Lue en revanche, c'est un second revers de suite.