Dirk Nowitzki veut être plus présent pour ses Mavs et Luka Doncic

Dirk Nowitzki a le « sang bleu » comme il dit. Bleu comme les Mavericks de Dallas avec qui il a joué l’ensemble de sa carrière (1998-2019) et eu le temps d’obtenir le titre suprême en 2011 et collectionné les distinctions individuelles (MVP 2007, 14 sélections All-Star…).

« Bien sûr, j’ai le sang bleu. Je suis avec les Mavs depuis quoi, 1998 ? Ils sont dans mon cœur. Et j’ai toujours pensé qu’après avoir profité un peu de ma retraite, je voudrais m’impliquer. Je veux aider. La course aux playoffs est probablement celle où j’ai été le plus présent. J’ai vu presque tous les matchs », raconte le géant allemand en référence à la superbe épopée de Luka Doncic et sa bande jusqu’en finale de conférence Ouest, la saison passée.

Il ajoute : « C’était un tel plaisir de voir ces gars travailler si dur et percer jusqu’au top 4. C’était un parcours incroyable. J’espère que dans un avenir proche, je serai plus présent et que j’essaierai d’aider encore plus l’organisation. » Pour l’heure, il occupait un rôle de « conseiller spécial » auprès du propriétaire Mark Cuban.

Au chevet de Luka Doncic

Qui dit s’investir davantage auprès des Mavs, dit être un peu plus présent auprès de son successeur naturel, Luka Doncic : « Il est exactement comme moi il y a 20 ans. Quand vous manquez d’assurance et que l’anglais n’est pas votre langue maternelle, vous êtes toujours un peu timide face aux caméras. Une fois la caméra éteinte, ce gamin est hilarant. Il aime s’amuser avec ses coéquipiers et avec les gens autour de qui il se sent bien. »

Dirk Nowitzki pense qu'avec lui, le Slovène « se sent assez à l’aise. Il dit ce qu’il pense et nous apprécions être ensemble. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, il sait que je suis toujours de son côté. C’est un gamin formidable. Il a un grand cœur. Il veut bien faire, alors si je peux faire quoi que ce soit pour lui, je serai heureux de le faire. »