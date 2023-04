Dillon Brooks tente d'énerver LeBron James

Dillon Brooks est devenu le troll officiel de la NBA. Opposé à LeBron James lors du premier tour des playoffs, l’ailier des Memphis Grizzlies essaie de rentrer dans la tête du « King ». Il a ainsi enfin obtenu une réponse, suite à sa quatrième faute personnelle…

"Je lui ai dit: 'Oh, enfin tu veux parler'. Puis nous avons commencé une conversation" explique Dillon Brooks. "Je lui ai juste fait savoir qu'il ne pouvait pas me prendre en un-contre-un. Il ne le fait pas. Il peut regarder les vidéos. Il ne m'avait jamais pris en un-contre-un avant ce moment-là. Quand il est sorti, il était fatigué. Donc j'ai fait mon travail."

LeBron James a tout de même fini avec 28 points, mais Dillon Brooks assure qu’il fatigue son adversaire.

"Je m'en fous, il est vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'attendais. Je m'attendais à ce qu'il fasse ça lors des Game 4 et 5. Il voulait dire quelque chose quand j'ai eu ma quatrième faute. Il aurait dû dire ça plus tôt. Mais je chatouille les ours. Et puis, je ne respecte personne tant qu'ils n'ont pas inscrit 40 points face à moi."

Clairement, il tente de provoquer le « King »…

"Il n'est plus au même niveau qu'il avait à Cleveland ou lorsqu'il gagnait des titres à Miami. J'aurais aimé le voir à ce niveau-là. Ça aurait été une tâche plus difficile, mais je fais face à ce que j'ai. Je vais juste l'user sur une série de sept matches et voir s'il peut le supporter. Voir s'il veut jouer la bataille en un-contre-un ou s'il veut rester sur le côté du terrain pour shooter."