Dillon Brooks expulsé pour son coup sur LeBron James

Dillon Brooks parle beaucoup, et LeBron James a décidé de ne pas lui répondre. Depuis le début de la série entre les Grizzlies et les Lakers, Brooks ne cesse de provoquer LeBron sur et en dehors du terrain et la superstar de Los Angeles a annoncé qu'il répondrait par son jeu, "entre les quatre lignes du terrain".

Cette nuit, il a doublement gagné puisque les Lakers se sont facilement imposés face aux Grizzlies dans la 3e manche, mais aussi parce que Brooks s'est fait expulser pour une faute Flagrant 2. Très maladroit en première mi-temps (3 sur 13 aux tirs), Brooks a trouvé le moyen de se faire expulser après seulement 13 secondes de jeu en deuxième mi-temps. Au départ, une remontée de balle de LeBron James et Brooks vient lui coller une manchette dans l'entrejambes ! C'est très douloureux, et l'ailier des Lakers s'écroule. Les arbitres visionnent l'action au ralenti, et pour eux, le geste de Brooks est aussi dangereux que volontaire : expulsion directe !

Dans le Game 3 face aux Nets, James Harden avait subi le même sort avec un geste moins prononcé sur Royce O'Neale, et pour LeBron, il était important de ne pas sur-réagir après ce geste. « Je me suis juste concentré sur le plan de jeu. Il restait encore beaucoup de temps à jouer après cet incident. J’ai essayé de me relever, de protéger mes bijoux de famille, et de passer à l’action suivante. »

Quant à Brooks, habituellement si bavard, il a refusé de s'expliquer après le match. Désormais, il faudra surveiller la réaction de la NBA puisque Brooks, comme Draymond Green, est un récidiviste, et il pourrait être suspendu pour le prochain match...