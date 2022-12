Devin Booker : "Le cercle semblait deux fois plus large"

Devin Booker peut enfin souffler : ses meilleurs matches en carrière ne se terminent pas toujours par une défaite ! A l'image de son match à 70 points à Boston, il y a quelques années, Booker avait jusque là toujours perdu lorsqu'il atteignait la barre des 50 points. C'était déjà arrivé trois fois, mais cette nuit, il a cassé cette série avec un match à 51 points dans la victoire des Suns face aux Bulls.

C'est la 6e victoire de suite des Suns, leaders de la conférence Ouest, et Booker n'est pas loin du match parfait avec 51 points en 31 minutes ! En fait, l'arrière de Phoenix n'a même pas joué dans le dernier quart-temps puisque la rencontre était déjà jouée, et sa ligne de stats est magnifique : 51 points à 20 sur 25 aux tirs, dont 6 sur 7 à 3-points, 6 passes et 4 rebonds.

Au moins 50 points en 31 minutes, c'est rare

« Le cercle semblait deux fois plus large. Dès que je m’élevais, ça rentrait » commente Booker, auteur de 26 points à 10 sur 11 aux tirs dans le seul 3e quart-temps ! « Il n’existe pas de niveau où il ne peut pas scorer… » enchaîne Monty Williams. « Il peut utiliser ses deux mains, il peut marquer avec une main sur le visage, et il veut prendre des tirs compliqués ».

Pour la petite histoire, Booker n'est que le 6e joueur à atteindre la barre des 50 points en 31 minutes et moins. Le record appartient toujours à Klay Thompson et Joel Embiid avec 27 minutes ! Thompson est d'ailleurs un spécialiste du genre puisqu'il avait aussi atteint cette marque en 29 minutes.