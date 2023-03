Devin Booker et Julius Randle à l'honneur

La NBA a repris sa distribution hebdomadaire de trophées, alors que le All-Star Weekend l’avait interrompu ces deux dernières semaines. Ainsi, la ligue a choisi de mettre cette fois à l’honneur Devin Booker et Julius Randle comme « Joueurs de la semaine ».

À l’Ouest, c’est donc l’arrière de Phoenix qui a été choisi, alors qu’il ne semble pas du tout gêné par l’arrivée récente de Kevin Durant. Devin Booker a ainsi tourné à 36.0 points, 7.7 passes décisives et 5.3 rebonds de moyenne, à 56% au shoot (dont 50% à 3-points) et 78% aux lancers sur la semaine. Le tout sur trois matchs, pour trois victoires…

À l’Est, l'ailier-fort de New York affichait de son côté 29.5 points, 8.3 rebonds et 4.8 passes décisives de moyenne sur quatre matchs, pour mener son équipe vers quatre victoires. Avec des pourcentages de réussite de 53% au shoot (dont 47% à 3-points) et 73% aux lancers.

Devin Booker est d’ailleurs récompensé pour la 7e fois de sa carrière, alors que Julius Randle l'emporte de son côté « seulement » pour la 2e fois.