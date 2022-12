Devin Booker et Jayson Tatum joueurs du mois

La NBA a décerné ses premiers trophées du mois, pour la période octobre/novembre. Sans trop de surprise, ce sont Devin Booker et Jayson Tatum qui ont été désignés comme premiers « Joueurs du mois », pour leurs réussites individuelle et collective.

À l’Est, Jayson Tatum affiche ainsi le meilleur bilan de la ligue avec Boston (18-4) et de superbes statistiques personnelles (31.6 points, 7.8 rebonds, 4.5 passes et 1.1 contre de moyenne). À l’Ouest, malgré l'absence de Chris Paul, Devin Booker a su mener son équipe au sommet de sa conférence (15-6), tout en affichant de très jolis chiffres : 29.0 points, 5.3 rebonds, 5.8 passes et 1.1 interception de moyenne !

D’ailleurs, ce sont leurs coachs, Monty Williams et Joe Mazzula, qui ont été désignés « Entraîneurs du mois » pour ce début de saison.

En ce qui concerne les rookies, la NBA a logiquement mis en avant Bennedict Mathurin, la dernière pépite d’Indiana, avec ses 19.2 points et 4.0 rebonds de moyenne, à 43% aux tirs, 40% à 3-pts et 81% aux lancers. À l’Ouest, le choix était moins évident et c’est Jalen Williams (10.7 points, 3.2 rebonds et 2.6 passes de moyenne, à 52% aux tirs), le joueur du Thunder, qui est à l'honneur.