Deux suspendus au Heat

Jeux de mains, jeux de vilains... Coupable d'avoir voulu transformer un terrain de basket en ring, Caleb Martin s'est fait suspendre par la NBA pour une rencontre. L'ailier du Heat avait envoyé le rookie des Raptors, Christian Koloko, dans les tribunes après un petit accrochage au rebond. Parce qu'il a posé ses mains sur Martin, Koloko en est quitte pour une amende de 15 000 dollars.

Mais Martin n'est pas le seul joueur suspendu côté Heat, puisque la NBA a aussi puni Nikola Jovic. Le rookie de Miami apprendra qu'on ne se lève pas du banc lorsqu'il y a une altercation sur le terrain. Il est donc suspendu pour une rencontre, et les deux ne joueront pas ce soir pour la deuxième manche face aux Raptors.

Après cet accrochage, Martin s'était excusé pour sa réaction. « Je pense qu’il y a eu beaucoup d’actions qui ont mené à ça », avait-il tenté d'expliquer. « C’était un match accroché, et c’est toujours comme ça avec Toronto. Les émotions étaient grandes et le match était serré. Je dois être plus professionnel dans ma manière de gérer ces situations. »

De son côté, Koloko se demande encore pourquoi Martin a pété un plomb après un simple accrochage au rebond... "Il s’est rapproché de moi et m’a regardé comme un fou" avait-il confié. "Je n'ai aucune idée pourquoi il a fait ça... Je ne le connais même pas, et je ne sais pas ce qui lui a traversé la tête."