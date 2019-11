Deux de chute pour Gobert et le Jazz

Deux jours après avoir été crucifié à la dernière seconde par les Kings, le Jazz a enchaîné avec une nouvelle défaite chez les Clippers, cédant une nouvelle fois dans la dernière ligne droite. Alors qu’ils menaient 69-65 après les trois premiers quarts, les hommes de Quin Snyder ont en effet encaissé un terrible 40-25 lors de la dernière période pour finalement s’incliner 105-94.

Une fin de match à sens unique qui porte le sceau de l’inévitable Kawhi Leonard, auteur de 18 de ses 30 points lors de la dernière période. Et pour l’épauler, les Clippers ont une nouvelle fois pu compter sur l’apport du banc avec notamment 19 points et 8 rebonds de Montrezl Harrell et 17 points de Lou Williams.

A l’inverse, côté Jazz, si Donovan Mitchell a terminé meilleur marqueur du match avec 36 points à 11 sur 21, si Bojan Bogdanovic a suivi avec 19 points et si Rudy Gobert a compilé 12 points à 4 sur 8 et 14 rebonds, les remplaçants ont été bien moins en vue.