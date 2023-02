Désormais libre, Kevin Love intéresse les Sixers

L'information circulait depuis quelques jours et elle est maintenant officielle : Kevin Love a été libéré de son contrat par les Cavaliers et le voilà désormais libre de signer où bon lui semble. Même s'il n'a pas réussi une grande saison pour l'instant (8.5 points et 6.8 rebonds de moyenne), contrairement à l'année passée, Love reste un joueur d'expérience, un bon shooteur et un solide rebondeur.

Le joueur de 34 ans est dans le viseur du Heat, qui cherche à se renforcer à l'intérieur, et également des Suns. Ce sont d'ailleurs les Floridiens qui sont les favoris pour signer le champion 2016 dans les prochains jours. Néanmoins, avant de prendre sa décision, ESPN nous apprend que Love va discuter avec les Sixers.

La franchise de Philadelphie vient pourtant de signer Dewayne Dedmon et elle possède une raquette fournie avec Joel Embiid évidemment, mais aussi Montrezl Harrell et Paul Reed. Sauf que, comme Doc Rivers ne trouve pas la bonne formule quand il s'agit de faire souffler le pivot All-Star, peut-être que l'intérieur, ancien coéquipier de LeBron James entre 2014 et 2018, est la solution.