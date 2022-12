Des tensions dans le vestiaire des Bulls

Il y a de la tension dans le vestiaire de Chicago. Forcément, alors que les Bulls déçoivent, avec une 11e place à l’Est (12 victoires - 18 défaites) et que Lonzo Ball n’arrive pas à quitter l’infirmerie, les esprits s’échauffent alors que les revers s’accumulent…

C’était visiblement très chaud à la mi-temps du dernier match face aux Wolves, Billy Donovan ayant dû rapidement venir dans le vestiaire pour calmer les esprits de ses joueurs.

"C'est quelque chose qui arrive tout le temps dans les vestiaires", assure toutefois Zach LaVine. "Il y avait plusieurs gars qui ont pris la parole car ils étaient frustrés. C'est ce qui est censé arriver, on est une équipe de basket. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois que ça arrivera. C'est simplement que c'est sorti, mais ce n'est rien de nouveau pour nous."

L’arrière a été au coeur des critiques par rapport à son manque d’investissement défensif, alors que sa relation sur le terrain avec DeMar DeRozan est aussi problématique.

"Toute relation est un travail en cours", ajoute l’ancien des Raptors et des Spurs. "Quand on apprécie cette relation et qu'on veut en faire partie, il faut prendre le bon avec le mauvais. Ce n'est pas nécessairement que le mauvais gâche tout, il vient simplement avec. Je n'ai jamais vu personne qui puisse être dans une relation au long cours avec seulement des sourires et des rigolades tous les jours."

La victoire face à Miami a donc fait du bien à tout le monde, même s’il faut maintenant confirmer…