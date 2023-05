Des regrets pour le Heat

« On voulait vraiment ce match et je pense qu'on aurait dû l'emporter, affiche Max Strus. Il était entre nos mains et on l'a laissé filer. » Auteur de 17 points dans la courte défaite de son équipe à New York (105-111), l’ailier floridien est conscient que le Heat aurait très bien pu rentrer à la maison, pour le match 3 samedi, avec un avantage de deux victoires en deux rencontres.

« Des deux côtés du terrain, on a fait tout ce qu'il fallait pour se donner une chance de gagner à l'extérieur. Nos gars étaient dans le combat », remarque Erik Spoelstra qui était encore privé de Tyler Herro et Victor Oladipo, et surtout de son meilleur joueur, Jimmy Butler.

« On doit trouver un moyen d'essayer de gagner sans notre joueur clé. On était proches, on a eu une opportunité. On n'a pas gagné mais on a fait du bon boulot en jouant dur », apprécie aussi Kyle Lowry. « C'est difficile mais jouer sans notre meilleur joueur a été une source d'inspiration. C'était bien de voir d'autres gars s'impliquer et se battre comme ça, mais on voulait absolument rentrer chez nous avec la victoire », regrette encore Max Strus.

Ce dernier a beaucoup apporté, tout comme Caleb Martin (22 points) ou encore Gabe Vincent (21). Jamais des joueurs non-draftés, auteurs de 74 des 105 points de l’équipe, n’avaient d’ailleurs autant marqué dans un match.

Plus attendu que les autres, pour compenser l’absence de Butler, Bam Adebayo, lui, a terminé avec 15 points (5/10), 8 rebonds et 6 passes. « Je dois être meilleur, juge pourtant le pivot, qui regrette une faute commise dans le quatrième quart-temps qui s’est terminée par une action à quatre points en faveur des Knicks. J'ai eu le sentiment que ce match reposait sur moi et je l'ai perdu pour nous. J'ai très mal joué. Je prends ce match pour moi. »