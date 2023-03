Des Clippers sans idées s'inclinent contre Minnesota

Les deux équipes restaient sur de mauvaises séries et avaient un besoin urgent de gagner. Ce sont les Clippers qui ont le mieux entamé cette rencontre. Paul George est en rythme et ils prennent rapidement plusieurs possessions d'avance. Lui et Kawhi Leonard compilent déjà 18 points en premier quart-temps, face à une équipe de Minnesota trop maladroite où seul Anthony Edwards pèse, même si ce dernier manque aussi la cible plusieurs fois (33-26).

C'est à l'intérieur, avec les 15 points de Rudy Gobert et de Naz Reid, que les Wolves reprennent des couleurs en deuxième quart-temps. Les Clippers commencent à perdre beaucoup de ballons, à manquer trop de shoots et lâchent la tête à la pause (56-58). La mi-temps ne permet pas à Nicolas Batum (trois points) et à ses coéquipiers de réagir totalement. Les Californiens perdent encore neuf ballons dans ce troisième quart-temps, n'ont pas beaucoup d'idées en attaque, et forcément, les Wolves s'envolent (75-86).

Même si Norman Powell se montre enfin, avec 10 points en dernier acte et après un match raté, Paul George (25 points) et Kawhi Leonard (23 unités) ont du mal et les Clippers, auteurs de 24 ballons perdus, n'arrivent pas à bousculer les Wolves, qui restent solides et maintiennent leur écart. Un dernier dunk de Rudy Gobert (16 points et 7 rebonds) scelle la victoire de Minnesota, sur le score de 101-108. C'est une première victoire pour les hommes de Chris Finch après trois défaites, alors que Los Angeles continue de patiner avec trois revers d'affilée.